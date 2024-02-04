羅馬尼亞軍頭倡徵兵防俄 總理稱不捲戰火

警告摩爾多瓦或步烏國後塵 俄烏戰爭對歐洲地區安全形勢產生重大影響，羅馬尼亞總參謀長格奧爾基策上周四警告，俄羅斯在烏克蘭獲勝後將對摩爾多瓦下手，呼籲羅馬尼亞做好戰爭準備。羅馬尼亞總理喬拉庫翌日為上述言論降溫，稱不會參與任何戰爭。

格奧爾基策表示，羅馬尼亞人民與歐盟各國人民一樣，十分擔心俄羅斯在烏克蘭取得上風後，摩爾多瓦將成為下一個目標。他相信俄羅斯總統普京的政策，會在不久將來令巴爾幹半島西部局勢變得緊張；又認為結束義務兵役制削弱軍隊備戰，提倡讓35歲以下男女接受義務基礎軍事訓練，並促請展開法律改革，讓羅馬尼亞可以擊落境內上空的俄羅斯無人機。

俄烏緊張 羅摩愈走愈近 另一方面，摩爾多瓦民調機構IMAS公布調查結果，顯示當地52.8%民眾反對國家併入羅馬尼亞；IMAS上月26日至30日訪問摩爾多瓦383個城鎮共1,011人。摩爾多瓦和羅馬尼亞在多個領域成立聯合委員會和工作組，兩國均有支持雙方合併的聯合主義者。分析指出，羅摩兩國相互靠攏，與俄烏戰爭導致兩國和俄羅斯關係緊張有關。

俄烏戰爭影響俄羅斯傳統勢力範圍高加索地區的局勢，亞美尼亞總理帕申因上周四表示，必須考慮與美國及法國建立更緊密關係，聲言對俄羅斯一再失望，國家不能倚賴俄方作為主要防務和軍事合作夥伴。

亞美尼亞靠攏美法 亞美尼亞直到不久前，有95%至97%防務關係是與俄羅斯建立，但因客觀及主觀原因而難以為繼。帕申因認為需要思考與美國、法國、印度、格魯吉亞建立何種安全關係。

此外，帕申因質疑亞美尼亞是否仍然為《集體安全條約組織》成員國，亞美尼亞需要一個新的國家安全戰略，並強化軍力。他指俄羅斯去年坐視阿塞拜疆閃電地重奪納戈爾諾—卡拉巴赫的控制權，有負於亞美尼亞。亞美尼亞長期是俄羅斯盟友，境內設有俄軍基地；帕申因在2018年一場街頭示威後上台，因多次質疑聯盟基礎而激怒俄羅斯。本報綜合報道