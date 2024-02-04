美韓海軍高層會晤 增延伸威懾

【本報綜合報道】南韓海軍參謀總長梁龍模上周二至上周五訪問美國多地，會見美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂，以及視察美國海基核威懾力量設施、喬治亞州金斯灣潛艇基地，並登上搭載核導彈的戰略核潛艇視察，旨在加強雙方在延伸威懾的合作。

視察核潛艇 美國海軍上周五發出新聞稿，表示梁龍模此次訪美前往首都華盛頓、喬治亞州金斯灣、佛羅里達州杰克遜維爾、馬里蘭州帕圖克森特河與安納波利斯。弗蘭凱蒂表示，美韓同盟仍然堅如磐石，與梁龍模討論戰略威懾及互操作性等議題。梁龍模表示，韓美海軍透過不同演習及軍事合作，強化針對威脅的集體反應能力，例如與日本聯合實施的三方導彈防禦訓練，聲言這最終有助於建立一個基於規則的國際秩序。

根據美國國防部發布的照片，梁龍模上周五到訪金斯灣潛艇基地，上址是美國海軍戰略核潛艇其中一個基地；他登上戰略核潛艇阿拉斯加號視察，與相關美國海軍官員討論潛艇能力、海上安全合作、互操作性、戰備狀態等議題。面對北韓核導威脅持續，美國亦承諾強化對南韓的延伸威懾，去年夏天派遣戰略核潛艇肯塔基號訪韓。