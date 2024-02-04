布林肯再訪中東 料商加薩停火
【本報綜合報道】中東地區戰火四起之際，美國國務院上周五宣布，美國國務卿布林肯周日至周四出訪當地，行程包括沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾、以色列、巴勒斯坦約旦河西岸地區。
美歐官員聯署憂種族滅絕
這是自去年10月7日回教激進組織哈馬斯突襲以色列以來，他的第5次中東之行，外界預料今次出訪當地，旨在商討以哈再度停火及交換人質。
與此同時，逾800名美國及多個歐洲國家官員發表聯署聲明，不滿本國政府對加薩地帶戰爭的政策，指出歐美政府的政策可能助長嚴重違反國際法及戰爭罪行，甚至種族清洗或種族滅絕，警告可能成為本世紀最嚴重人類災難的同謀。聲明指出，以色列在加薩地帶的軍事行動沒有界限，不但導致大量平民死亡，更故意阻止援助，令當地平民面臨饑餓及死亡風險。
外界認為，上述聲明凸顯以色列西方國家盟友政府內部，就以哈衝突的處理手法有不少反對聲音。以色列駐英國大使館發表聲明回應，表示以色列受到國際法約束，並繼續打擊觸犯戰爭罪及危害人類罪的恐怖組織。
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