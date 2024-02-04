布林肯再訪中東 料商加薩停火

這是自去年10月7日回教激進組織哈馬斯突襲以色列以來，他的第5次中東之行，外界預料今次出訪當地，旨在商討以哈再度停火及交換人質。

與此同時，逾800名美國及多個歐洲國家官員發表聯署聲明，不滿本國政府對加薩地帶戰爭的政策，指出歐美政府的政策可能助長嚴重違反國際法及戰爭罪行，甚至種族清洗或種族滅絕，警告可能成為本世紀最嚴重人類災難的同謀。聲明指出，以色列在加薩地帶的軍事行動沒有界限，不但導致大量平民死亡，更故意阻止援助，令當地平民面臨饑餓及死亡風險。