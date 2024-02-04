與哈馬斯衝突120天 以國1948年後最長戰爭

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五繼續在加薩地帶戰鬥，戰事翌日踏入爆發第120天，成為自1948年獨立戰爭後，以色列持續時間最長的戰爭。以色列國防軍宣稱在加薩地帶南部城市汗尤尼斯，殺死數十名武裝分子。

以軍稱加薩南部殺數十武裝 以色列傳媒報道，以色列獨立戰爭歷時約20個月，是1948年立國至今持續時間最長的戰爭，預料以哈戰爭難以超越。1982年第一次黎巴嫩戰爭持續116天，2006年第二次黎巴嫩戰爭歷時34天，1973年贖罪日戰爭持續19天，1967年六日戰爭僅6天。由於以色列堅持徹底消滅加薩地帶的哈馬斯勢力，所以這場戰爭暫時見不到盡頭。

以色列國防軍上周五通報加薩地帶戰況，表示分別在北部地區及南部地區打死一批武裝分子，海軍艦艇炮擊中部地區沿岸目標，支援在區內行動的地面部隊。加薩地帶衞生部同日公布，自去年10月7日爆發衝突以來，累計至少27,131名巴勒斯坦人死亡及66,287人受傷。以色列國防軍估計至今在加薩地帶殺死10,000名武裝分子。