以軍被指轟炸敍首都 殺伊朗革命衞隊軍官

敍利亞上周五至少兩度遭外國空襲，在美國轟炸境內伊朗武裝勢力目標前夕，首都大馬士革南部地區被導彈打擊，造成一名伊朗革命衞隊軍官喪生，未有國家或組織承認責任；伊朗和敍利亞傳媒均引述消息指出，空襲由以色列發動。

伊朗國營傳媒報道，空襲死者是阿利達迪（Saeid Alidadi），未有公布軍銜，僅表示他生前是派駐敍利亞的「顧問」。敍利亞國家通訊社引述敍利亞政府軍消息稱，以色列從戈蘭高地向大馬士革南部地區發射多枚導彈，遭敍利亞軍方擊落。以色列國防軍未有置評，自敍利亞2011年爆發內戰後，以色列多次空襲當地伊朗目標。

死者助遏恐怖主義 伊朗駐敍利亞大使館譴責以色列空襲大馬士革，導致伊朗一名軍事顧問死亡。伊朗國營傳媒指出，伊朗在敍利亞政府官方邀請下向當地派遣軍事顧問，稱他們在協助敍利亞打擊恐怖主義方面扮演重要角色，幫助當地建立和平、穩定、持久的和平。

敍利亞是伊朗在中東地區其中一個勢力範圍，也是伊朗革命衞隊旗下精銳部隊聖城旅在海外執行任務的主要地點之一。自去年10月與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發全面衝突後，以色列一直維持三大戰線行動，除了「主戰場」加薩地帶、「次戰場」接壤黎巴嫩的北部邊境地區外，還有接二連三空襲的大馬士革等敍利亞目標。

今次事件發生前不久，英國傳媒引述消息報道，伊朗革命衞隊縮減高級軍官在敍利亞的部署行動規模，理由是擔心可能捲入一場更廣泛的地區戰爭。消息人士強調，伊朗無意完全撤出敍利亞，但現時將更依賴同盟的武裝組織，維持在當地的影響力，同時恢復招攬來自阿富汗及巴基斯坦的武裝分子，他們接受訓練後派往敍利亞。

去年12月25日及今年1月20日，伊朗革命衞隊分別有一名成員及5名成員死於以色列空襲敍利亞的行動，其中一人負責協調伊敍兩國，也有一人屬於聖城旅情報軍官。總部設在英國的新聞電視頻道伊朗國際表示，伊朗當局懷疑革命衞隊可能出現「內鬼」被以色列滲透，使對方能夠追蹤及定位革命衞隊高級軍官在敍利亞的所在地。

外界憂美襲大馬士革 值得留意的是，隨着美國對伊朗革命衞隊及其附屬武裝組織在敍利亞的目標實施報復打擊，外界關注美方會否如同以色列，對付身在大馬士革的伊朗革命衞隊成員，但憂慮美以兩國幾乎同步對敍利亞採取軍事行動，可能為中東地區亂局火上加油。本報綜合報道