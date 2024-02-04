美兩轟炸機 奔赴9600公里投彈

【本報綜合報道】與此前接連打擊也門叛軍青年運動不同，今次美國空襲伊拉克及敍利亞的行動由空軍單獨執行，更罕有從本土基地派出轟炸機，飛越大西洋及地中海後投放彈藥，目的是保留部署中東地區的陸基及艦載戰機，隨時實施後續行動。

美國空軍從德州戴斯空軍基地出動兩架B1B超音速轟炸機，它們不停站飛行9,600多公里後向目標投放彈藥。被問及為何使用這款空中平台時，美國軍方聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）在簡報會解釋，轟炸機能夠隨時打擊全球任何一處地方，強調不會只受限於使用部署中東地區的作戰飛機；又稱來自美國中央司令部的飛機也參與今次行動，但未有說明型號；有消息指是部署阿聯酋的F15E戰鬥轟炸機。

部署中東戰機可備用 美國軍事新聞網站《戰區》引述美方官員證實，今次空襲沒有動用美國海軍，該軍種是此前空襲青年運動的主力部隊。《紐約時報》引述美方官員報道，派遣轟炸機有多個好處，一是每架轟炸機可以裝載數十枚精確彈藥，二是部署中東地區的戰機可以用作後備。此外，容許美方部署兵力的區內國家，也不願意其基地參與行動。

美國官員指出，從本土派遣轟炸機空襲中東地區，展示美方「全球抵達」的能力。西姆斯在簡報會被問及此舉是否威懾伊朗，暗示可以打擊對方境內重要目標如核設施，他稱今次空襲只是針對駐約旦部隊受襲一事，不是向非涉事方傳達任何訊息。

根據美國空軍介紹，B1B超音速轟炸機是軍方常規彈藥裝載量最大的現役飛機，每架最多可以搭載75,000磅彈藥，包括聯合直接攻擊彈藥及聯合空對地防區外導彈；其中後者屬於空射型巡航導彈，可以使配備它的空中平台從安全距離向目標發射。此外，這是B1B超音速轟炸機自2018年4月空襲敍利亞政府軍以來，首次參與實戰。