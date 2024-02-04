美總統早預告行動 共和黨不滿

約翰遜

【本報綜合報道】美國上周五就駐約旦部隊受襲傷亡一事，作出首輪軍事行動報復，仍然引起主張對伊朗強硬的共和黨不滿。國會眾議院議長約翰遜批評拜登政府一早預告反擊，認為此舉削弱美方能力，無法果斷地終結針對中東地區駐軍的襲擊。

另促更強力回應 約翰遜發表聲明，伊朗支持的武裝分子施襲令美國士兵陣亡，美方需要作出一個清晰及強而有力的回應，但拜登政府等候一周，向伊朗在內的全世界預告回應性質才出手，認為今次報復也不能夠預防美國駐中東地區部隊日後免於受襲。

他呼籲總統拜登清醒並面對其懷柔伊朗政策失敗的現實，主張必須投射力量才能夠促進和平。

共和黨眾議員麥考爾表示，拜登政府必須採取果斷行動，對伊朗實施持續的報復打擊，同時開始執行石油及其他制裁，切斷伊朗的恐怖活動資金來源。黨友兼參議員費舍爾批評，預告的打擊行動可能無法足以制止伊朗「抵抗軸心」勢力，提出下一步行動的力度必須明顯更強烈；另一共和黨參議員里基茨要求打擊伊朗的致命傷。

民主黨參議員里德讚揚今次的軍事行動，屬於強而有力及符合比例的回應，直言拜登政府一次過打擊85個目標，比特朗普政府所做的更多。

曾經在軍隊服役的兩黨國會議員也表態，其中前陸軍特種部隊成員、共和黨眾議員沃爾茲表示，軍方在今次行動使用大量精確彈藥，但這種武器有需要用於印太地區局勢，其庫存就快耗盡。

麥考爾 里德