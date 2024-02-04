伊朗武裝部隊 邊境置彈道導彈

【本報綜合報道】美國上周五空襲伊拉克及敍利亞的伊朗勢力目標前，外界盛傳美方可能打擊伊朗領土，報復駐約旦部隊受襲傷亡。美國傳媒引述伊朗官員報道，伊朗武裝部隊進入高度戒備狀態，啟動接壤伊拉克邊境的防空系統及部署彈道導彈。

伊朗總統萊希上周五重申，伊朗不會發動任何戰爭，但如果有人想欺凌伊朗，他們將得到強烈的回應。他提到，美國之前想與伊朗政府對話，同時稱軍事選項都在桌上，現時又說無意與伊朗衝突，聲言伊朗在區內的軍事力量不會亦從來沒有威脅任何國家，反而是確保區內國家可以依賴和信任的安全。

美國軍方與伊朗革命衞隊對上一次公開直接衝突，是美方2020年1月3日出動無人機，在伊拉克首都巴格達暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼；伊朗同年1月8日作出大規模報復，向伊拉克兩個美方使用的軍事基地發射超過12枚彈道導彈。

針對革命衞隊 美制裁4實體 另一方面，美國財政部上周五宣布針對伊朗革命衞隊的新制裁措施，打擊伊朗彈道導彈及無人機計劃供應商網絡，制裁4個總部設在伊朗及香港的實體，指控它們為相關計劃提供物料及敏感技術。