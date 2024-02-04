拜登稱反擊「今天開始」 防長附和

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五就空襲伊拉克及敍利亞發表聲明，表示針對駐約旦部隊受襲傷亡一事，美國的回應「由今天開始」，並將在自行選擇的時間及地點繼續。他又重申美方不尋求衝突，但若果有人傷害美國人，「我們將回應」。

拜登在聲明表示，殺害美國駐約旦士兵的無人機，由伊朗革命衞隊支持的武裝組織發射，因此他指示軍方打擊位於伊拉克及敍利亞、由伊朗革命衞隊及其附屬武裝組織用於攻擊區內美國駐軍的設施；又重申美國不尋求在中東地區或全球其他任何一處地方爆發衝突，但警告不要試圖傷害美國人，否則美方必定作出報復性的回應。

美國國防部長奧斯汀也發表聲明，稱「這是我們回應的開始」，拜登已經指示採取更多行動，追究伊朗革命衞隊及其附屬武裝組織對美國及聯軍襲擊的責任。他強調與拜登不會容忍對美國駐軍的攻擊，將採取必要行動保衞美國及軍隊、國家利益。

美兵遺體接回儀式後空襲 拜登政府連日預告報復，外界關注為何選擇美國東岸時間上周五下午採取行動。值得留意的是，拜登與奧斯汀在空襲前不久，在特拉華州多佛空軍基地出席約旦遇襲身亡美國士兵的遺體接回儀式，死者分別是里弗斯（William Jerome Rivers）、莫菲特（Breonna Alexsondria Moffett）、桑德斯（Kennedy Ladon Sanders）。

美國傳媒《政客》引述美國高級政府官員報道，事前安排空襲在上述儀式後實施，但白宮國家安全委員會發言人柯比上周五在簡報會否認。《紐約時報》報道，空襲對準好天氣時機，美國軍方聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）在簡報會強調，空襲使用的彈藥非常精確，就算出現多雲的天氣情況，也可以向目標投放彈藥。