美國報復伊朗 空襲敍利亞伊拉克85目標 39人亡

美國與伊朗武裝勢力在中東地區的衝突升級，在美國東岸時間上周五空襲伊拉克及敍利亞的伊朗革命衞隊及其附屬武裝組織，報復駐約旦部隊日前遇襲傷亡；據報美方的打擊行動造成伊敍兩地合共至少39人死亡。與此同時，美國又在紅海地區與伊朗支持的也門叛軍青年運動交火，同日擊落及摧毀12架無人機。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，美方部隊使用超過125枚精確彈藥，對伊拉克3個地點及敍利亞4個地點、合共超過85個目標發動打擊，目標類別分別是指揮及控制行動中心，情報中心，火箭、導彈、無人機儲存設施，後勤與彈藥供應鏈設施，它們用於襲擊區內美國及聯軍部隊。美國傳媒報道，目前已知的空襲地點分別是敍利亞代爾祖爾、邁亞丁、阿布凱馬勒，以及伊拉克加伊姆、阿卡夏特。

稱無意與伊朗爆發衝突 白宮國家安全委員會發言人柯比在簡報會表示，空襲歷時30分鐘，強調目標均經過小心選擇，避免造成平民傷亡，同時基於明確及無可辯駁的證據，證明它們與區內美國駐軍受襲有關。被問及為何不空襲伊朗境內目標時，他表示美方無意尋求與伊朗爆發衝突或戰爭，今次打擊的目標旨在削弱及干擾伊朗革命衞隊及獲得其支援組織的能力；又強調在追究傷害美國人的責任方面，有關行動剛剛開始並陸續有來。

美國軍方聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）表示，初步迹象顯示擊中預定目標，又稱知道打擊的目標由伊朗革命衞隊及其附屬武裝組織人員使用，美方空襲目的是造成有關人員傷亡，有信心行動將影響他們日後對付美國駐軍的能力。柯比補充，今次空襲不是例行的「訊息傳達」，而是完全關於削弱及除去伊朗革命衞隊及其附屬武裝組織的能力，重申美方將有額外回應，直至針對美國駐軍的襲擊停止。

伊拉克斥美國侵犯主權 美國傳媒《政客》引述高級拜登政府官員報道，美方「目前」沒有計劃向伊朗境內目標動手，另有兩名美方官員透露下批目標將在也門。《紐約時報》引述兩名美方官員報道，美國上周五也對「伊朗目標」發起網絡行動。今次行動源於美國3名駐約旦士兵上月28日死於無人機攻擊，《華爾街日報》指出，區內美國駐軍累計受襲超過165次，又提到預計約旦軍方將派出戰機參與行動，已經獲得分派目標攻擊。

伊拉克軍方回應時表示，美國空襲針對伊拉克邊境地區是侵犯該國主權，損害伊拉克政府所作出的努力並構成威脅，可能為伊拉克及中東地區帶來嚴重後果。伊拉克總理辦公室上周六表示，至少16人死於空襲，包括平民，另有25人受傷。總部設在英國的敍利亞人權觀察組織宣稱，敍利亞至少23人死於空襲，全部都是武裝分子。

擊落也門叛軍12無人機 唯一波未平一波又起，美國中央司令部上周六通報，前一天三度與青年運動衝突，首先美國神盾驅逐艦卡尼號在亞丁灣擊落一架無人機，之後美方先發制人空襲也門境內4架準備發射的無人機，宣稱它們對航運構成迫在眉睫的威脅。最後，美國神盾驅逐艦拉布恩號聯同航空母艦艾森豪威爾號艦載戰機，在紅海擊落7架無人機。本報綜合報道

美國B1B超音速轟炸機參與空襲，它可以搭載聯合空對地防區外導彈。 美國空襲伊拉克及敍利亞示意圖 伊拉克武裝組織據點遭美國空襲後嚴重損毀。 美國在中東地區新一輪軍事行動