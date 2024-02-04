竄改賴清德警衞主任體測 兩人受罰

【本報綜合報道】負責台灣副總統賴清德維安工作的「萬里」警衞室主任謝靜華少將，因2020年度體測健走成績不合格，負責體測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮竟找來下屬上尉許正杰，竄改成績為合格，並不實登載於成績冊，國安局政風處發現將2人移送偵辦。台北地檢署上周五依陸海空軍刑法、刑法偽造文書罪起訴盧永榮，另許正杰因認罪，獲緩起訴處分一年，須向公庫支付一萬元新台幣（約2,500港元）。

特勤中心前上校及下屬涉事 起訴指出，前國安局特種勤務中心訓練組上校盧永榮，負責督導所屬訓練組業務，於2021年8月31日上午，在特勤中心舉行年度體技能鑑測（3,000米跑步或5公里健走測試項目），承辦5公里健步測試項目，明知健走成績合格為45分鐘，而特勤中心萬里警衞室主任謝靜華健走成績為47分28秒，不合格。盧當場下令部屬訓練組上尉參謀許正杰，將謝靜華的成績，竄改為44分48秒，並不實登載於成績冊內，讓謝靜華取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

報道指，謝靜華雖因此案被拔官，調回特勤中心，但他仍於2020年12月獲晉升少將。謝靜華在晉升少將時，向媒體表示體測及晉任，皆合乎計劃和法規，沒有苟且的情事。不過，北檢認為國安局官員包庇，今依法起訴。至於涉案的前國安局上校盧永榮，已被調往特勤中心警安組編審，擔任非主管職。