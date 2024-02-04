鄰居兩犬狂噬 黑龍江10歲童重傷

【本報綜合報道】黑龍江哈爾濱阿城區一名10歲男童上周一在家附近玩耍時，被鄰居家兩隻狗咬傷，時間長達數十分鐘，事後孩子被送到深切治療部（ICU）。街道辦工作人員稱，養狗村民當時有協助傷者處理，並未出現推諉，正繼續調查。

恐需截肢 面臨數十萬治療費 事發於哈爾濱市阿城區雙豐街雙蘭村，在上周一下午4時30分左右，男童小雨（化名）在街上玩耍時，被鄰居家的兩隻狗竄出來咬傷。孩子身上衣服被撕碎，滿身是血，家人發現後隨即緊急把他送院。經檢查，孩子雙上肢雙下肢、頭頸部、後背、雙臀及雙側脛腓骨開放性骨折，半骨質缺損，左小腿部全斷離，右側頸前動脈損傷，左側臂叢神經損傷，急性休克。經過一夜手術後，孩子再次被送進了ICU重症監護室。術後，孩子情況並不好，由於左腿傷得太重，大概率要截肢。

記者聯繫了小雨所居住的街道辦相關負責人，對方表示街道辦在進行籌款活動。雙蘭村村委相關工作人員解釋，孩子後續會面臨幾十萬元的治療費用，養狗的村民家庭也比較困難。而工作人員未透露如何處理咬傷人的狗。