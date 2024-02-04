去年查辦1.2萬件不正當競爭案

【本報綜合報道】全國價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會暨守護行動部署推進會上周四召開。會上獲悉，去年各級市場監管部門共檢查涉企收費單位7.9萬家，罰沒4.3億元（人民幣‧下同，約4.7億港元），退還企業21.6億元（約23.5億港元）；查辦各類不正當競爭案件12,496件，罰沒金額5.82億元（約6.4億港元）。

會議又強調加大反不正當競爭監管執法力度，依法查處「一老一小」（老人和小孩）、醫療美容、消費品等民生領域不正當競爭行為，加強網絡反不正當競爭工作，擴大全國商業秘密保護創新試點，推進商業秘密保護強企護鏈工程。加大「打傳規直」（打擊傳銷規範直銷）工作力度，堅決防範聚集式傳銷風險反彈，持續打擊網絡傳銷，促進直銷企業規範健康發展。