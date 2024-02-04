鐵路上海站 單日發送50萬人次

【本報綜合報道】內媒從鐵路上海站（下轄上海站、上海南站、上海虹橋站、上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站）獲悉，上周五春運第8天，鐵路上海站迎來春運客流高峰，當日發送旅客約50.5萬人次，較2019年同期增長9.6%。三大站（虹橋火車站、上海南站和上海火車站）夜間增開列車88列，候車室24小時開放，車站採取多項服務舉措保障旅客出行。

在春運開始一周（1月26日至2月1日）後，鐵路上海站已累計發送旅客超300萬人次，日均發送旅客超43萬人次。為滿足旅客出行需求，鐵路上海站增開至川渝、西北、湖北、中原、安徽等方向列車。為提供旅客安全、有序、溫馨的出行環境，鐵路上海站在電梯、站台、進出站通道等人流集中場所增派人手，加強現場引導和安全提示。各站區安檢口開足安檢儀、增設雙手檢，盡可能縮短旅客進站時間。

凍雨天氣 部分班次延誤 受凍雨天氣影響，造成到發鐵路上海站的部分列車延誤。面對惡劣天氣給列車運行秩序帶來的影響，鐵路上海站相關部門24小時值守安全生產指揮中心，密切關注天氣變化，根據客流、列車運行情況，適時啟動應急預案。同時，車站接入上海市預警訊息發布系統，適時發布列車晚點、停運訊息，加強與地方管理部門和公交、地鐵、出租車等市內交通的溝通協作，做好旅客換乘無縫銜接。