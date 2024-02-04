湖北暴雪出行受阻 往返列車局部停運

中央氣象台續發橙色警報 中央氣象台昨日持續發布暴雪橙色警報，湖北西南部、湖南西北部、重慶東南部、安徽中部等地的部分地區有大暴雪，局部地區特大暴雪，新增積雪深度5至10厘米，局部可達18厘米以上。受內地中東部地區低溫雨雪冰凍天氣影響，為確保旅客出行安全，部分往返湖北省武漢市的列車停運，該省多地往返廣東廣州和深圳等地的夜行高鐵停駛。

中央氣象台預測，昨日至今日河南南部、湖北西南部及中東部、安徽中北部、江蘇西部、湖南北部、重慶東部等地部分地區有大雪到暴雪。其中湖北荊門、宜昌昨日亦發布暴雪紅色預警，而武漢漢口、十堰、宜昌、恩施、棗陽等地往返開行的54.5對列車停運。

另因漢宜線漢川至大福段於當日凌晨發生供電網停電故障，多班列車延誤。鐵路部門表示，受影響乘客可在30日內辦退票手續，不收退票費。

湖北安徽升級災害響應 應急管理部昨日發布，湖北和安徽兩省的「低溫雨雪冰凍災害應急響應」提升至3級，要求相關地區密切關注天氣變化，加強組織領導和統籌協調，嚴防人員傷亡及重大財產損失。中央向兩地緊急調撥棉衣棉被等4萬件救災物資；國家防災減災救災委員會辦公室進一步增派工作小組，赴第一線協助指導。另受暴雪影響，湖北武當山、安徽天柱山等多個著名景區，受雨雪影響暫停開放。

收費站關閉 河南塞車10公里 受降雪和路面結冰影響，內地公路封閉路段115個，涉及56條高速公路，關閉收費站1,172個等。另有往返湖北宜昌等地的長三角列車，自昨日至周日停運39班列車。其中有多班高鐵列車因天氣惡劣停駛，部分停滯將近10小時。有人花費2,000元人民幣（約2,190港元）改簽機票，亦有多人在停電的車廂內受凍，難以入睡。

另有網傳影片顯示，河南暴雪逾八成高速收費站關閉，有司機在高速塞車超10公里。其中有司機表示，長時間塞車，餓得前胸貼後背。安徽有民眾發現，降雪後，地上堆滿長條型雪花。拍攝者表示，此種雪花第一次見，感覺很驚奇。亦有網民留言指，可能是凍雨。本報綜合報道