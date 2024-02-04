收賄近5000萬 前參事認罪候判

【本報綜合報道】湖南省邵陽市中級人民法院上周四一審公開開庭審理湖南省人民政府前參事王群受賄一案。邵陽市人民檢察院指控王收受他人以各種方式給予的財物計價值4,526萬多元（人民幣‧下同，約4,994萬港元），王群當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。

為他人非法謀利益 指控內容稱，2001至2023年期間，王群利用擔任株洲市委常委、高新區黨工委書記、天元區委書記、市人民政府常務副市長、市委副書記、市人民政府市長，常德市委書記，湖南省人民政府秘書長，湖南省人民政府參事等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關公司和個人在獲取國有資本注資、項目規劃審批、工程項目承攬、職務晉升等事項上提供幫助，收受他人以各種方式給予上述價值的財物，當中未遂1,200萬元（約1,320萬港元）。

中央紀委國家監委網站去年9月通報，經湖南省委批准，湖南省紀委監委對湖南省人民政府參事王群嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。王因嚴重違反黨紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依規定由省紀委和監委給予其開除黨籍及公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。