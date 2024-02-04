涉嚴重違紀 解放軍9高層免人大職

【本報綜合報道】全國人民代表大會常務委員會去年12月29日公布，9名解放軍高級將領已被罷免全國人大代表資格，包括中央軍委聯合參謀部前副參謀長張振中、前火箭軍司令李玉超等，當時沒有公布免職原因。全國人大常委會官網近日發表報告，揭露上述人等因涉嫌嚴重違紀違法，被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。報告具體列出他們的身份，以及被所在單位召開大會罷免代表的時間。