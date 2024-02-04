台立院秘書長 或由熟手出任

報道指，韓國瑜上周四就職立法院長後，已開始物色立法院秘書長人選。據悉，他當日傍晚拜訪前立法院長王金平時，王金平推薦嫺熟立法院運作的周萬來。有指周萬來之所以獲得韓國瑜青睞，主要是韓國瑜需要一位熟悉立法院議事的能手相助，來應對未來立法院三黨不過半的局面，而周萬來是公認的立法院「活字典」。

韓國瑜早前在談及立法院秘書長的條件時，曾表明希望「要能超越黨派」，也要能夠調和鼎鼐，處理院務。台媒指，周萬來不僅對議事法規及實務運作嫺熟，過去朝野都對他在維持議事中立工作及為人處事上給予正面評價。若周萬來任立法院秘書長消息屬實，將打破過去立法院秘書長幾乎是由卸任立委擔任的慣例。