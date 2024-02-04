台立院秘書長 或由熟手出任
【本報綜合報道】台媒昨日報道，新任立法院長韓國瑜擬將任命前立法院副秘書長周萬來，出任立法院秘書長。周萬來在立法院工作期間，曾參與《立法院組織法》、《立法院議事規則》、《立法院職權行使法》及《立法委員行為法》等重要立法院改革法案的幕僚工作。
王金平推薦周萬來
報道指，韓國瑜上周四就職立法院長後，已開始物色立法院秘書長人選。據悉，他當日傍晚拜訪前立法院長王金平時，王金平推薦嫺熟立法院運作的周萬來。有指周萬來之所以獲得韓國瑜青睞，主要是韓國瑜需要一位熟悉立法院議事的能手相助，來應對未來立法院三黨不過半的局面，而周萬來是公認的立法院「活字典」。
韓國瑜早前在談及立法院秘書長的條件時，曾表明希望「要能超越黨派」，也要能夠調和鼎鼐，處理院務。台媒指，周萬來不僅對議事法規及實務運作嫺熟，過去朝野都對他在維持議事中立工作及為人處事上給予正面評價。若周萬來任立法院秘書長消息屬實，將打破過去立法院秘書長幾乎是由卸任立委擔任的慣例。
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