台灣指大陸曾1日6氣球飄近空域

【本報綜合報道】台灣國防部昨日發布消息，至當日清晨6時前24小時內，偵獲10架次解放軍軍機和5艘次軍艦，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。台媒報道稱，大陸上月共有57枚大陸空飄氣球現身台空域，最高一天可達5至6枚。

近期有網民根據台灣國防部發布的消息，製作上月份的解放軍軍機和大陸空飄氣球現身台海的情況。圖中可見，大陸空飄氣球頻繁進入台空域，且部分直接穿越台灣本島上空，其餘多數集中於北部外海空域。

針對大陸空飄氣球，台媒引述台灣國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，大陸空飄氣球目前都是屬於偏小型的探空氣球，與日前飛越至美國本土的大型氣球不同，因此能搭載的設備非常有限，若要進行軍事上的偵察或攻擊行動，目前實質性不大或效果非常有限。惟蘇紫雲亦認為，此舉很可能在對未來的戰術作準備，同時建議台灣籌獲「雷射」系列武器，來有效應付這些相對低成本的威脅。