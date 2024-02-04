歐盟東盟引國際法 籲維持南海和平穩定

中菲兩國之間南海爭議升溫之際，歐盟與東盟上周五在比利時布魯塞爾舉行部長級會議，會後發表聲明重申維持南海和平穩定與航行與飛行自由的重要性。在同日，中國駐菲律賓大使黃溪連稱，中菲應以友好協商方式妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部。

在歐盟及東盟的聯合聲明總共花了5段談及南海問題，重申根據國際法，包括1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），強調尊重法治、主權和海洋安全、自由航行權，以及和平解決爭端。此公約定義國家在海洋的權利，包括劃定專屬經濟海域等。

面對中國在南海日益強勢的行動，東盟國家多次引用此公約為訴求，但這份聯合聲明並未指明中國。此外，聯合聲明也提及支持烏克蘭主權和領土完整、譴責緬甸內部衝突暴行、關切北韓的軍事擴張、阿富汗的人權問題，以及中東問題的和平解決。

黃溪連稱與華應友好協商 中國駐菲律賓使館上周五在馬尼拉舉辦龍年新春招待會，菲律賓總統小馬可斯、副總統薩拉也分別以書面和視頻方式致賀。黃溪連在會上發表演講，指中菲友好交往歷史悠久，以誠相待、守望相助始終是主旋律。睦鄰友好永遠是中菲關係的底色，這符合兩國的根本利益，也是人民的共同願望。

黃溪連表示，當前中菲關係正處在一個關鍵時刻，雙方應相向而行。中菲兩國元首也多次指出，中菲「應以友好協商方式妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部」。他感謝在菲華僑華人、中資企業和新聞機構人員、留學生和志願者老師，為促進中菲各領域交流合作和增進中菲友好所作貢獻。

中國外交部部長助理農融上周五在福建省福州市，會見出席2024「中國—東盟人文交流年」開幕式活動的菲律賓卡加延省省長曼巴。曼巴表示，對中國發展成就印象深刻，認為菲中是永遠的鄰居，必須搞好關係；兩國應對話解決分歧，共同維護地區和平穩定。他稱卡加延省是離中國最近的菲律賓省份，在農業等領域合作空間廣闊，將發揮橋樑作用，推動菲中友好及合作。

菲民船向擱淺軍艦補給 另一方面，中國海警官方微博昨日發布消息稱，菲律賓一艘小型民船上周五對其非法「坐灘」軍艦運送生活物資，中國海警全程跟監管控。菲律賓傳媒昨日報道，菲律賓軍方發言人前日一度發文，聲稱「完美地」為擱淺的登陸艦馬德雷山號，執行了輪換及補給行動，但貼文其後刪除。報道指，此是繼上月底使用小型飛機向涉事軍艦空投補給後，今年第二次任務，而衞星圖像顯示菲方最新一次任務似乎未有遇到中國海警船和海上民兵船的阻擋。本報綜合報道