美韓聯合演習期間 朝10日4度射導彈

北韓昨早向西部黃海海域發射多枚巡航導彈，為10日內第四次。領袖金正恩日前到訪南浦造船廠，視察軍艦建造工作。他指在鞏固和保衞國家海上主權、加快戰爭準備方面，強化海軍實力是至關重要的議題。

南韓聯合參謀本部（聯參）表示，北韓昨早11時許向黃海發射導彈，發射地點疑為平安道內陸地區。韓軍探測設備捕捉到北韓導彈飛行時間僅數十分鐘，飛行距離短於3天前發射的箭矢-2巡航導彈。聯參稱，美韓情報部門正在分析北韓導彈參數。韓軍加強戒備的同時，正與美方保持緊密合作，密切關注北韓動向。

有韓軍軍官透露，北韓或企圖透過精確打擊演習提升攻擊精確度。南韓國家安保戰略研究院導彈中心主任張根泳分析指出，北韓研發戰略巡航導彈並且使用移動發射車、潛艇、艦艇、戰機等各種平台試射，意圖展現在針對美韓多層攔截的打擊能力。

面對北韓加強挑釁，為期12天的美韓今年首次聯合特種作戰演習昨日結束。演習地點位於京畿道抱川市，參與部隊包括南韓陸軍特種作戰司令部飛虎旅轄下的北極星大隊、美國陸軍第1特種作戰團。雙方透過演習熟悉聯合作戰流程，並且加強特種部隊成員個人戰鬥技能。韓軍強調今後將繼續嚴格訓練，具備壓倒敵人的能力和態勢。

金正恩訪造船廠視察軍艦 南浦造船廠毗鄰黃海，曾建造用於潛射彈道導彈水下試射的駁船。金正恩視察期間聽取勞動黨第八次代表大會決策的各類艦船建造，以及新的大型計劃準備情況。他指示在五年規劃期間全力推進相應船舶建造工作，並指造船廠作為可靠的大型軍需船舶建造基地，期待它能建造出符合預期目標的國際水準軍艦。

金正恩強調，造船工業部門應實現新的飛躍發展，加強自身物質和技術基礎，使北韓造船工業適應新世紀要求實現現代化，貫徹勞動黨的國防經濟建設路線。本報綜合報道