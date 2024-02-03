美防長瞞入院 道歉承認處理差

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀周四就隱瞞因前列腺切除手術的併發症入院一事道歉。

70歲的奧斯汀在他秘密住院後首個記者會上，承認自己未有正確處理好通報一事。他說：「我沒有正確處理這件事，我應該告訴總統我的癌症診斷結果。」他說自己會承擔全部責任，並向同僚和美國人民道歉，又指自己已經直接向總統拜登道歉，對方亦已經接受。

奧斯汀又指，確診患上前列腺癌是一個沉重打擊，對此事感到震驚，而第一個反應是保持私隱，並補充說他不喜歡「給別人帶來負擔」，但他承認自己在政府中的角色，意味着自己「失去大多數人期望的一些私隱」，而應該將自己的情況告知圈子內更多的人，尤其是總統。

稱無指示手下隱瞞 奧斯汀也表示，自己從未指示手下任何人向白宮或公眾隱瞞自己住院，「不認為自己創造了一種保密文化」，也不清楚副防長希克斯暫代他的職務時，獲得甚麼訊息。奧斯汀續指，自己沒有考慮過辭職，拜登也繼續支持他；他又指自己的腿仍然有些疼痛，目前要使用高爾夫球車在五角大樓內走動，但醫生有信心情況日後會有所改善。