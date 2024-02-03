歐盟准逾四千億援助 烏冀美亦批撥款

【本報綜合報道】歐盟27國領導人周四在比利時布魯塞爾舉行特別峰會，一致同意設置總額500億歐元（約4,250億港元）的4年援烏基金，烏克蘭總統澤連斯基期望美國國會亦批准對烏克蘭的撥款。

歐盟在會後的文件指出，援烏基金包括330億歐元（約2,805億港元）貸款，以及170億歐元（約1,445億港元）不用償還的援助，主要用於幫助烏克蘭恢復經濟、重建和現代化，為其加入歐盟作準備。由於原先反對的匈牙利也不再阻撓，峰會召開僅一小時後，查爾斯‧米歇爾就公布達成協議。有歐盟高層官員則透露，部分成員國領袖在峰會前夕曾與歐爾班會晤，令他明白自己受到孤立，此外，歐盟也同意必要時在兩年內檢討預算。

中方促烏刪除華企黑名單 歐爾班則在社交網站發文，表示已「完成任務」，令歐盟撥給匈牙利的款項不會用於烏克蘭，又指有機制在第一及第二年對援助進行管控，他並重申匈牙利對俄烏戰事的立場不變，就是須停火及舉行和談。此外，中國政府周四要求烏克蘭從「國際戰爭贊助商」名單剔除中國企業，希望基輔消除負面影響。