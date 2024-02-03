烏無人艇黑海夜襲 稱擊沉俄護衞艦

烏克蘭國防部情報總局周四發布影片宣稱，在夜襲中使用自殺式無人艇，擊沉在黑海的俄羅斯海軍伊萬諾維茨號小型導彈護衞艦。烏克蘭國防部估計，伊萬諾維茨號價值約6,000萬至7,000萬美元（約4.68億到5.46億港元），俄羅斯國防部未證實有艦艇沉沒。

烏克蘭國防部情報總局稱，特種部隊於周三晚上至翌日凌晨徹夜以自殺式無人艇，攻擊位於多努茲拉夫湖的伊萬諾維茨號。伊萬諾維茨號船體遭無人艇多次命中，最終嚴重受損傾斜沉沒，俄軍曾展開搜救但不成功。多努茲拉夫湖是克里米亞半島西側一個鹹水灣，設有海軍基地。

畫面顯示，無人艇不斷逼近一艘艦艇，其後撞擊爆炸。另一組畫面可見，艦艇船身炸出一個洞口，另一艘無人艇高速撞向目標，艦艇傾斜並再次發生爆炸，最後整艘吞沒在火光中。

烏克蘭海軍則指，伊萬諾維茨號隸屬俄羅斯黑海艦隊第41導彈艇旅，當時執行守衞諾沃奧澤爾涅海軍基地的戰鬥任務，或有近40人在艦上。伊萬諾維茨號的沉沒可謂重大損失，黑海艦隊僅有3艘狼蛛級小型護衞艦「1241.1計劃」的同型艦，它們可配備射程130公里的P270高超音速反艦導彈。俄羅斯去年7月宣布退出《黑海穀物倡議後》，伊萬諾維茨號曾參與黑海實彈演習。

俄軍在克里米亞攔截烏導彈 半島電視台引述英國海上保安公司「Ambrey」稱，烏克蘭或使用多達6艘無人艇施襲，每艘無人艇最多攜帶300公斤炸藥。有匿名西方官員向美聯社表示，伊萬諾維茨號很有可能受到無人艇攻擊。另一邊廂，俄軍周四在黑海及克里米亞半島上空，攔截20枚由烏克蘭發射的導彈，部分導彈碎片落入塞瓦斯托波爾以北地區。

俄烏戰事爆發之後黑海艦隊曾經多次受襲，多艘水面及水下艦艇受損，旗艦莫斯科號導彈巡洋艦前年4月在烏克蘭兩枚海王星反艦導彈攻擊下沉沒。黑海艦隊總部亦受到攻擊，因損毀太嚴重而拆毀。本報綜合報道

伊萬諾維茨號被炸出洞口。 狼蛛級小型護衞艦一般特徵 艦艇傾斜爆炸。 伊萬諾維茨號沉沒。