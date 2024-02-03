美軍襲也門叛軍無人機 炸無人艇

【本報綜合報道】美軍於也門薩那時間周四凌晨打擊也門叛軍青年運動的一個無人機控制站和10架無人機後，雙方當日持續交手，美軍更在紅海炸毀一艘青年運動的水面無人艇。

中央司令部指，美軍於周四凌晨5時左右在亞丁灣擊落一架無人機，沒有傷亡或損毀報告。其後，中央司令部部隊於早上10時30分在紅海發動空襲，摧毀一艘青年運動的爆炸性水面無人艇。美軍發現這艘水面無人艇正駛向國際航道，並確定它對區內商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，美軍出於自衞攻擊並摧毀無人艇，導致嚴重的二次爆炸，沒有傷亡或損壞報告。

英艦赴紅海支援護航行動 至下午12時45分，青年運動從也門境內的叛軍控制區發射兩枚反艦彈道導彈，相信是瞄準位處紅海的貨船Koi號。導彈落入水中，沒有擊中船隻。Koi號是一艘懸掛利比里亞國旗，由百慕達擁有的貨船。另一邊廂，上月5日駛離英格蘭普利茅夫基地的英國皇家海軍護衞艦里士滿號，周四通過蘇彝士運河，前往紅海一帶海域支援由美軍牽頭的「繁榮守護者」護航行動，接替將回軍港休整的英軍驅逐艦鑽石號及護衞艦蘭開斯特號。