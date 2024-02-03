部隊約旦遇襲 美擬打擊伊朗目標報復

【本報綜合報道】美軍駐約旦部隊周日遇襲造成傷亡後，拜登政府表明會作出報復。美國哥倫比亞廣播公司周四報道，美國官員已經批准計劃，打擊多個位於伊拉克和敍利亞的伊朗目標，行動可能維持多日，至於何時動手則視乎天氣而定。美國國防部長奧斯汀表示，需採取史無前例的行動針對親伊朗的中東武裝分子。

位於伊拉克及敍利亞 打擊目標包括伊朗的人員和設施，而天氣將會是影響執行時間的一個主要因素，因為雖然美軍有能力在惡劣天氣下實施打擊，但是寧願在有更佳能見度的情況下才出手，以防止誤中在最後一刻誤入該地區平民。白宮周三正式指控伊朗為首「抵抗軸心」武裝勢力旗下的伊拉克伊斯蘭抵抗運動，是襲擊駐約旦美軍基地的幕後黑手。

多名美國情報官員估計，伊朗不完全控制在中東的代理人，包括近期襲擊區內美軍的武裝組織，德黑蘭沒有指示所有針對區內美軍的襲擊，但有火上加油，所以仍有部分責任。情報官員指出，伊朗革命衞隊聖城旅負責向伊拉克和敍利亞的民兵，以及也門叛軍青年運動提供武器、資金、軍事顧問和情報，不同武裝組織的野心和計劃，有時候會重疊，但是伊朗似乎沒有完全的權力控制相關組織在行動上的決策。