拜登制裁不當對待巴人者 4人列名單

【本報綜合報道】美國總統拜登周四簽署行政命令，制裁約旦河西岸暴力對待平民、用暴力迫使平民離開家園、沒收或破壞平民財產及從事恐怖主義活動的外國人，劍指不當對待巴勒斯坦人的以色列定居者。一名美國高官指，已有4人列入制裁名單，他們將禁止使用美國銀行系統及入境美國。

白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登曾表達憂慮西岸的暴力事件增加，特別是去年的極端定居者暴力案件數字創新高，對西岸、以色列及中東和平、安全與穩定構成嚴重威脅，威脅美國國家安全和外交政策利益。以色列總理辦公室回應稱，西岸絕大部分定居者是守法的，以方正採取行動打擊違法者，所以美國沒有理由實施不尋常的制裁令。

對戰事沮喪 不想放慢向以售武 制裁令是美國政府對加薩戰事愈發沮喪的結果，華府不想放慢向以色列售武，所以討論了多項手段來表達美方的不滿，包括向以色列財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）和國家安全部長班-吉維爾（Itamar Ben-Gvir）實施簽證禁令等，最終決定制裁西岸定居者。

聯合國及人權組織數據顯示，去年10月7日巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列以來，西岸的以色列定居者襲擊巴人案件翻倍，有穿制服的武裝定居者到巴人村落威脅殺死不離開的人，導致15個巴人社區合共逾千人逃離家園，比2022年至2023年10月6日間的逃離人數多逾一倍。