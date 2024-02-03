完成加薩現階段行動 以軍推進南攻

卡塔爾指同意停火放人協定 哈馬斯否認 卡塔爾外交部發言人安薩里周四表示，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯已「初步同意」暫時停火並且釋放人質的提議，惟哈馬斯消息人士否認。另外，以軍即將完成加薩地帶南部汗尤尼斯的軍事行動，會繼續向南方推進到拉法，消滅哈馬斯拉法旅。

美國、埃及和卡塔爾的調解員，周日在法國巴黎會見以色列情報官員後，提出暫時停火6星期以及交換人質和囚犯的建議，供哈馬斯審視。到周四，安薩里在美國華盛頓表示，該提議已得到以色列方面的批准，「現在我們得到了哈馬斯方面的初步積極確認。」他說面前的道路仍然非常艱難，但表示樂觀，「因為雙方現在都同意下次暫時停火的前提。」

協議設想停火40天放100人 協議設想停火40天，期間哈馬斯將釋放100多名扣押以色列人質中的平民，下一階段則釋放以軍士兵和歸還死亡人質的遺體。不過，法國媒體引述一位接近哈馬斯的消息人士表示，對於暫時停火和交換人質和囚犯的提議，尚未達成共識，稱協議框架尚未達成，卡塔爾的說法「倉卒且不實」。以卡塔爾首都多哈為據點的哈馬斯領袖哈尼亞，預期在埃及開羅就停火建議進行會談。

以色列國防部長加蘭特視察汗尤尼斯時指，以軍已大幅削弱哈馬斯發動戰爭的能力，可迫使他們同意釋放從以色列擄走的人質。哈馬斯的汗尤尼斯旅曾聲言力抗以軍，現在已崩潰，以軍在汗尤尼斯的行動正在收尾，會持續向靠近埃及邊境的拉法推進，殲滅所有試圖傷害以色列的人。

加蘭特指出，哈馬斯欠缺武器和彈藥，有一萬名武裝分子死亡，另有一萬人受傷無法作戰。自去年10月以來，加薩共有2.7萬人死於戰爭，逾6.6萬人受傷，以色列則有約1,200人死於哈馬斯突襲。

美以防長討論減行動強度 美國國防部長奧斯汀與加蘭特通電話，討論以軍在加薩轉向低強度行動、支持外交解決以色列與黎巴嫩邊境衝突、約旦河西岸穩定。奧斯汀重申確保人道物資不受干擾地進入加薩的重要性，並與加蘭特商討區內美軍面臨的威脅，加蘭特就約旦3名美軍遇襲身亡表示哀悼。本報綜合報道