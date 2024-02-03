員工遭欠薪8個月 醫院院長道歉絕食

民營爆煲 逾600人涉款近半億 山東省聊城市陽谷縣魯西南醫院被指拖欠員工薪金逾半年，部分人更已離職。院長周紅生近日宣布道歉並絕食，以減少自己對欠薪員工的愧疚之心，引起關注。醫院所在地陽谷縣衞生健康局則稱，欠薪涉及該公司資金問題，相關部門正協調處理。

網傳畫面顯示，多人拉着印有「請給四百名員工一次機會」、「請給魯西南醫院一次重整機會」等字句的橫額。周紅生表示，醫院在集團出現債務違約時有700多人，現在欠薪有601人，工資加社保總額超過4,500萬元（人民幣‧下同，約4,950萬港元），醫院面臨沒法繼續營業，藥品和藥材幾乎耗盡，收了病人也沒法醫治，全體員工已8個月未發工資，並宣布即日起開始絕食。

衞健局：欠薪屬公司內部問題 醫院品牌宣傳部工作人員回應稱，上述內容是真的，「現在醫院的情況是，有的部門都不一定還有人在值班，但是並沒有出現大規模大批次部門空缺的情況」。

目前醫院仍有400多名員工，一般員工都欠薪2萬多元（約2.2萬港元），自己留下來是希望醫院還能好轉，覺得還有希望。「有的科室有醫生，你過來了也只是看看，不過他們（醫生）都在等最終這個事（欠薪）處理的結果」。

公開資料顯示，魯西南醫院有限公司成立於2015年7月，法定代表人為王志偉，周紅生為總經理，註冊資本2.5億元（約2.75億港元），由祥瑞國際控股集團有限責任公司全資持股。據企查查風險訊息顯示，該公司存在兩條被執行人訊息，被執行總金額1.8億元（約1.98億港元）。陽谷縣衞生健康局辦公室工作人員指出，該醫院是民營醫院，欠薪是公司內部的事。本報綜合報道