婦捐災區校衣物 遭郵局派別處

【本報綜合報道】甘肅省臨夏州積石山縣去年12月18日發生黎克特制6.2級地震，造成逾千死傷。從事服裝業的楊女士指定向當地一間學校捐贈一批禦寒衣物，但相隔一個月學校仍未收齊她捐贈的物資。她後來得悉，捐贈衣物已當作愛心捐贈派發到其他地方，質疑郵政局無權隨意處置其捐贈物。

稱值11萬 拒受賠償 積石山縣地震發生後，楊女士便聯絡當地一間學校，決定捐出400件衣物。四川省廣安市岳池縣的中國郵政速遞員同月28日上門收貨，將衣物分為17個包裹寄出。一周後，楊女士卻發現物流訊息出現異常停滯。學校老師上月12日前往積石山郵政局查詢後得知，楊女士捐贈的衣物已被當地郵政作為其他援助項目的用品派發了。積石山郵政工作人員3日後稱，在倉庫找到一個楊女士寄出的包裹，其餘都沒收到。當地郵政最後對16個包裹賠償約3,400元（人民幣‧下同，約3,750港元）。

楊女士不接受上述賠償方案，又稱捐出的衣物價值超過10萬元人民幣（約11萬港元），會用賠償金繼續採購物資送往災區。積石山郵政局上級網點中國郵政臨夏分公司回應稱雙方已達成一致，當事人認可解決方案，已刪除投訴影片。