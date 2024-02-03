前副市長受賄 每周至少兩牌局

老闆圍獵 收近2000萬

李浩在片中表示：「平常我又不學習、又不鍛煉、又不看書，基本就是打下牌。這些老闆知道我有這種愛好，所以通過打牌圍獵我，平時有甚麼項目，就希望我幫他們站台、打招呼。跟自己行賄的，基本就是打牌這個圈子的人。」李浩利用職權先後為13人在項目承攬、款項結算等方面提供幫助，非法收受財物共計近1,800萬元。