前副市長受賄 每周至少兩牌局
【本報綜合報道】反腐專題片《忠誠與背叛——2023湖南正風反腐警示錄》第一季第二集周四播出，湖南省郴州市前副市長李浩在片中出鏡懺悔，指自己「每周一般不少於兩場牌局」，並透露受賄近1,800萬元（人民幣‧下同，約1,982萬港元）。
老闆圍獵 收近2000萬
李浩在片中表示：「平常我又不學習、又不鍛煉、又不看書，基本就是打下牌。這些老闆知道我有這種愛好，所以通過打牌圍獵我，平時有甚麼項目，就希望我幫他們站台、打招呼。跟自己行賄的，基本就是打牌這個圈子的人。」李浩利用職權先後為13人在項目承攬、款項結算等方面提供幫助，非法收受財物共計近1,800萬元。
公開資料顯示，53歲的李浩曾任桂東縣委副書記，湖南省郴州市臨武縣委書記，湖南省郴州市人民政府黨組成員、副市長等職務。他在2022年9月主動投案，接受審查調查。2023年2月被開除黨籍和公職；同年5月，李浩涉嫌受賄罪一案，由邵陽市檢察院向邵陽市中級法院提起公訴。
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