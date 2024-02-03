遼寧搗假冒軍酒案 哈爾濱3人落網

【本報綜合報道】遼寧省阜新市細河區公安近日搗破一宗銷售假冒偽劣白酒案，分別在阜新市和黑龍江省哈爾濱市，查獲總價逾150萬元（人民幣‧下同，約165萬港元）帶有「軍」字的疑似假冒偽劣白酒。

查獲逾3萬瓶 約值165萬

遼寧省阜新市細河公安分局食藥環大隊近日發現，位於細河區北方花園小區的一家名為「軍友情」的軍酒名茶店中，銷售「軍中茅台」、「軍中五糧液」等假冒偽劣白酒。隨後，阜新公安局聯同軍分區人員展開行動，現場查獲491箱白酒，涉值50萬多元（約55萬港元）。經詢問得知，該些白酒供貨人來自哈爾濱。辦案民警於是前往哈爾濱，經過長達半個月的跟蹤、摸排，終於發現供貨人所在地，當場抓獲疑犯3人，查獲帶「軍中」字樣白酒3萬多瓶，涉案價值100萬多元（約110萬港元）。