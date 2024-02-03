會談關注台海疆藏問題 中方斥澳紐干涉內政

【本報綜合報道】澳洲和新西蘭周三至周四在澳洲墨爾本舉行外長和防長「2+2」會議，會後聲明重申台海和平穩定的重要性，嚴重關切新疆和西藏人權問題，對香港就國家安全立法，自治、自由、人權和民主進程持續受系統性侵蝕深表關切。中國駐新西蘭大使館昨日批評澳紐對中國內部事務說三道四、指手畫腳，中方強烈不滿和堅決反對。

澳紐商議外交政策印太安全 澳洲外長黃英賢、防長馬爾斯與新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）、防長科林斯（Judith Collins）在墨爾本會面，討論兩國的外交政策、安全和防務問題，特別是涉及印太地區。馬爾斯宣布澳洲短期內會派代表團到新西蘭闡述AUKUS的「第二支柱」內容，「第二支柱」涉及量子運算與人工智能等戰略敏感領域合作，協議的「第一支柱」是英美同意幫助澳洲在2040年之前部署核動力潛艇，但實行無核政策的新西蘭僅對第二支柱有興趣。

科林斯希望澳洲官員盡快到新西蘭講解第二支柱，真心想了解新西蘭是否有機會參與其中，並指新西蘭可提供太空領域和科技的專業。