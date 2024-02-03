美上將：解放軍快速擴充 需防2027年武統

獲提名印太司令 指京有能力重塑國際秩序 美國海軍上將帕帕羅（Sam Paparo）獲提名為印太司令，周四出席參議院軍事委員會提名確認聽證會。他指解放軍軍力快速擴張令人擔憂。對於北京可能在2027年揮軍台灣，他表示應時刻保持警戒。

帕帕羅是美國海軍太平洋艦隊司令，去年獲美國總統拜登提名接任印太司令。他表示，解放軍海軍快速擴張和發展軌迹感到擔憂，但相信解放軍仍未能壓倒美軍。對於時任印太司令戴維森2021年預測，北京武統台灣可能在未來10年，甚至是6年內發生，帕帕羅認為北京每日都為攻台作準備，因此美方必須時刻保持警戒。

支持烏抗俄 可阻嚇大陸行動 帕帕羅形容中國是步步進逼的挑戰，是唯一一個同時具有意圖和能力重塑國際秩序，以符合其威權偏好的美國競爭對手。美國要維持在印太地區的和平穩定，應該要支持烏克蘭對抗俄羅斯，俄羅斯侵略受挫便有阻嚇效果。惟帕帕羅指出，俄烏衝突延長不但沒有對中國造成阻嚇，反而令對方明白要採取快、狠、準的軍事行動方式，解放軍正加倍努力在提升戰略、作戰和戰術預警，以期能快速採取行動。

倘總統下令 將制訂軍事計劃 帕帕羅重申美國的一個中國政策，指《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證，在過去45年來為美國貢獻良多。美國國防部根據《台灣關係法》，協助台灣擁有自我防衞能力。參議院軍事委員會主席利德問到，外交和總統層級是戰略模糊，但印太司令部是否為所有可能情況作準備，包括準備作戰。帕帕羅引用已故美國總統艾森豪威爾名句「計劃是死的，但制訂計劃很重要」，稱若總統下令會制訂所有軍事行動計劃。

此外，帕帕羅提到台灣強化不對稱作戰可增加阻嚇，並降低美國可能馳援台灣的作戰風險。他看到台軍愈發把重心放在提升自衞的作戰能力上，並看到作戰概念轉向聯合作戰。本報綜合報道

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