兩岸國際

高鐵上批改論文 教授走紅
中國江蘇南京一名大學教授近日在參加完科研交流活動後，被人拍下在高鐵上批改學生論文，結果意外走紅網絡。網友笑言，當教授推高眼鏡的那一刻，又有一位博士生要瑟瑟發抖了。談及當時批改的論文寫得如何，教授笑言沒有網民說得那麽離譜，論文總體還是不錯的。
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