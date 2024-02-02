傳奇女機師失蹤近87年 搜索飛機殘骸現曙光
【本報綜合報道】美國傳奇女機師埃爾哈特（Amelia Earhart）是首位獨自飛越大西洋的女性，在1937年展開環球之旅途中失蹤，成為航空界史上最大謎團之一。總部位於美國南卡羅萊納州的一間水下勘探公司通過無人潛水器的側掃聲納在太平洋水面下約5,000米捕獲模糊影像，推斷其很有可能就是埃爾哈特的飛機殘骸。
太平洋海底側掃聲納 捕獲模糊影像
勘探團隊花了90天在太平洋海底約13,500平方公里區域搜索，並發現模糊影像中物體的輪廓與埃爾哈特飛機如出一轍。是次發現應用美國太空總署（NASA）前員工史密斯（Liz Smith）於2010年首次提出的「換日線理論」，相信埃爾哈特的領航員努南（Fred Noonan）當時在飛越國際換日線時忘記將日曆調回，導致天文導航計算發生誤差，最終誤入歧途。
團隊下一步計劃再次返回現場收集更多影像，確認飛機是否屬於埃爾哈特。公司首席執行官羅密歐（Tony Romeo）表示，從小便經常聽說埃爾哈特的故事，期待能夠結束一切猜測，並把埃爾哈特帶回家。
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