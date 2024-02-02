傳奇女機師失蹤近87年 搜索飛機殘骸現曙光

【本報綜合報道】美國傳奇女機師埃爾哈特（Amelia Earhart）是首位獨自飛越大西洋的女性，在1937年展開環球之旅途中失蹤，成為航空界史上最大謎團之一。總部位於美國南卡羅萊納州的一間水下勘探公司通過無人潛水器的側掃聲納在太平洋水面下約5,000米捕獲模糊影像，推斷其很有可能就是埃爾哈特的飛機殘骸。