英洗腎漢未言棄 賣烤薯拍片拓商機

食客排長龍讚美味 籌款為病友打氣 英國斯塔福德郡一名以貨車為攤檔賣烤薯仔的男子，自去年開始在網上發布影片後意外成為網紅，其後生意逐漸紅火，目前日賣逾1,500份烤薯仔，每份約4至5英鎊（約40至50港元），日賺約7,500英鎊（約7.45萬港元）。許多當地民眾願意排上長隊一嘗美味，甚至不少外國遊客也專程跨洋奔赴探店。

英媒前日報道，39歲紐曼（Ben Newman）育有9個孩子，留有一頭莫霍克髮型。他約兩年前轉行賣烤薯仔，由於喜歡從拍攝影片中獲得樂趣，於是在網上分享烹飪技巧和日常生活，詎料一舉成名。有顧客表示，自己前往紐曼的攤檔只是想看看到底有甚麼值得大驚小怪，在品嘗過紐曼的烤薯仔後，才發現非常美味，因此不虛此行，很高興見到紐曼並與他合影。

馬來西亞夫婦特意赴英品嘗 雖然現在生意興旺，但紐曼的人生並非一帆風順。他曾在2014年、2016年及2019年經歷3次換腎失敗，更需終身洗腎。他上周末向當地民眾贈送2,200個薯仔，為英國腎臟研究中心籌集超過1.1萬英鎊（約11萬港元）。

紐曼表示，像他這樣活躍的洗腎患者並不多，希望盡己所能支持慈善機構，並藉此向腎衰竭病患傳達積極信號。他又希望自己的事業能促進當地企業和烤薯仔攤販的生意，並讓父親和祖父感到自豪。談及最難忘的顧客時，他指曾有一對來自馬來西亞夫婦，他們長途跋涉來到英國不為其他，只為吃一口紐曼的烤薯仔。本報綜合報道