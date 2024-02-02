TikTok行政總裁否認是中共黨員

【本報綜合報道】美國國會參議院司法委員會周三舉行聽證會，質詢5大社交平台行政總裁有關兒童網上安全的問題。TikTok行政總裁周受資被共和黨議員柯頓追問其國籍、是否中國共產黨黨員，他否認自己是中共黨員，強調「我是新加坡人」。

柯頓詢問周受資是甚麼國籍，周回答「新加坡」；柯頓再問是否其他國家公民、有否申請中國公民身份，周指沒有。柯頓繼續問是否有新加坡護照、是否持有其他國家護照，周稱自己有新加坡護照，曾經在該國軍隊服役，沒有其他國家護照。柯頓又問周受資的妻子和子女是否美國公民，他有否申請入籍美國，周回答妻兒都是美國公民，自己未申請美國公民身份。

強調是新加坡人 柯頓此時說「好」，低頭一下又追問「是否曾經是中共黨員？」周說：「沒有，我是新加坡人。」柯頓又問「你是否曾經與中共有關係？」周再澄清：「再一次，我是新加坡人。」

TikTok近年備受美國政府針對，周受資去年3月出席美國國會眾議院能源及商業委員會召開的TikTok數據安全和隱私保護聽證會，亦被議員連番尖銳質詢，他當時否認TikTok受中國政府控制等。