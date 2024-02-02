日本擬收通行費 防旅客逼爆富士山

【本報綜合報道】日本傳媒周三報道，日本山梨縣政府考慮從今年夏季起，向每名富士山登山者徵收2,000日圓（約107港元）通行費，解決登山步道和山頂人滿為患的問題。

設閘收費 限每天4000人登山 縣政府計劃與相關人士協調之後，本月向縣議會提交條例草案，預計今年7月開始實施徵費。計劃實施後，將在富士山半山腰5合目設置閘門收費，每天最多開放4,000個登山名額，若人數超過則關閉閘門。閘門關閉時間定於每天下午4時至翌日凌晨3時，防止有人夜間登山。去年夏天約有22.1萬人前往富士山，其中六成人從吉田入口登山，部分人為盡早登山，會在登山道上放置睡袋打盹，對居民造成困擾，要求縣政府採取解決措施。

另一方面，新冠疫情陰霾遠去後，全球多地旅遊業開始復甦。日本觀光廳周三公布2023年住宿旅行統計顯示，當地住宿賓館、旅館的日本人及外國人累計超過5.9億人次，較2022年增長31.8%，與疫前2019年水平接近。日本人去年住宿人數接近4.8億人，增長率10.5%；外國人去年住宿人數激增至超過1.1億人，單是整個10月達到1,226萬人，刷新單月最高紀錄。