兒童網上安全聽證會 美5大社交網捱轟

【本報綜合報道】美國國會參議院司法委員會周三召開社交平台兒童安全問題的聽證會，民主共和兩黨議員直指當兒童在網上受傷害，社交平台必須承擔更多法律責任，共和黨議員格雷厄姆更斥責作供的5大社交平台行政總裁「手上沾滿鮮血」。

作供者分別是Meta行政總裁朱克伯格、TikTok行政總裁周受資、Snap行政總裁施皮格爾（Evan Spiegel）、X行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）、Discord行政總裁錫特羅（Jason Citron），聽證會播出受害兒童及因網絡欺凌自殺兒童的父母之預錄證詞，部分家長出席會議，他們舉起逝去子女的照片，期間有人痛哭。

朱克伯格道歉 議員講述社交平台造成的性剝削、自殺和其他痛苦，委員會主席杜賓批評科技業高層對網上的兒童性剝削危機負有責任，在設計、信任和安全方面投資不足，一味追求參與度和利潤，卻忽視基本安全，把孩子置於危險。

議員霍利要求朱克伯格向在場家長道歉，朱克伯格站起來轉向旁聽席，說對家長遭遇的一切感到抱歉。朱克伯格表示，Meta努力刪除惡劣內容，力度超過法律要求程度，並且改善服務及兒童上網安全。