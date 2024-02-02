兩岸國際

大阪心齋橋 兩男子遭刺傷

警員在案發現場調查。 警員在案發現場調查。
警員在案發現場調查。
【本報綜合報道】日本大阪旅遊景點心齋橋昨日上午接連有人被刺傷，警方正追緝兇徒。
均是腿部受傷
消防部門指，當地時間上午11時50分左右，心齋橋一名40多歲男子被刺傷，送往醫院時意識清醒。隔了約15分鐘，消防部門再接報再有一名20多歲男子被刺傷，兩人受傷位置都是腿部。
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