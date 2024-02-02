歐盟同意4243億元援助烏

【本報綜合報道】歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾周四宣布，歐盟27個成員國領袖一致同意在歐盟預算範圍，向烏克蘭額外提供500億歐元（約4,243億港元）援助。

查爾斯‧米歇爾表示，援助令烏克蘭獲得穩定、長期及可預測資金。歐盟在支援烏克蘭方面發揮領導作用並承擔責任，知道利害關係所在。匈牙利總理歐爾班在去年12月的歐盟峰會上，反對向烏克蘭提供額外援助；查爾斯‧米歇爾周四與他會面，似乎成功令對方立場軟化。

烏克蘭總理什梅加爾感謝歐盟提供援助，表示協議顯示歐盟團結一致和齊心協力。烏克蘭總統澤連斯基表示，隨着與俄羅斯的衝突進入第3年，歐盟批准對烏克蘭的一攬子援助計劃，將加強長期經濟及金融穩定。

耶倫促國會批准援助 另一方面，美國財政部長耶倫周三表示，拜登政府堅定致力於要求國會，批准對烏克蘭的118億美元（約920億港元）援助，否則如同把勝利奉上給俄羅斯總統普京，這樣不僅對烏克蘭，亦對西方集體安全產生難以想像的後果。