烏總統擬撤軍頭職務 傳走漏風聲暫緩
【本報綜合報道】美國《紐約時報》周二報道，烏克蘭總統澤連斯基準備解除武裝部隊總司令扎盧日內職務，但周一黃昏因走漏風聲而放棄計劃。一名匿名烏克蘭前高官透露，澤連斯基現時暫緩撤換扎盧日內的過程。
為戰事方向鬧分歧
有知情烏克蘭最高議會議員指，澤連斯基與扎盧日內周一晚上會面，但沒有作出任何決定，問題的癥結是沒有人能立即取代扎盧日內。美國《華盛頓郵報》指，兩人在周一會議上出現分歧，澤連斯基指國民已厭倦戰爭，且國際軍援速度減慢，認為撤換扎盧日內或許可為戰局注入新動力。扎盧日內則提議動員近50萬士兵，以補充不斷增加的傷亡人數，並迎戰俄羅斯40萬動員新兵。澤連斯基考慮到軍隊被服、槍械及訓練設施不足，且沒有足夠金錢支付軍餉，認為扎盧日內的建議不切實際。
扎盧日內潛在繼任人包括國防部情報總局局長布達洛夫、陸軍司令西爾斯基，兩人均是澤連斯基親信、總統辦公室幕僚長葉爾馬克的屬意人選，惟前線烏軍只對扎盧日內有信心。
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