烏總統擬撤軍頭職務 傳走漏風聲暫緩

為戰事方向鬧分歧

有知情烏克蘭最高議會議員指，澤連斯基與扎盧日內周一晚上會面，但沒有作出任何決定，問題的癥結是沒有人能立即取代扎盧日內。美國《華盛頓郵報》指，兩人在周一會議上出現分歧，澤連斯基指國民已厭倦戰爭，且國際軍援速度減慢，認為撤換扎盧日內或許可為戰局注入新動力。扎盧日內則提議動員近50萬士兵，以補充不斷增加的傷亡人數，並迎戰俄羅斯40萬動員新兵。澤連斯基考慮到軍隊被服、槍械及訓練設施不足，且沒有足夠金錢支付軍餉，認為扎盧日內的建議不切實際。