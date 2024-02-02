加薩經濟料70年復原 聯合國報告促即停戰重建

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的衝突仍然持續，「主戰場」加薩地帶由北到南幾乎淪為頹垣敗瓦。聯合國貿易和發展會議周三發表報告，警告即使立即停戰及展開重建，加薩地帶的經濟可能要花70年才恢復到戰前規模。

以軍行動釀2.6萬死 以色列去年10月7日遭哈馬斯突襲後，在加薩地帶展開軍事行動，造成逾2.6萬人死亡，230萬居民的生計和基礎設施同被摧毀。聯合國貿易和發展會議在報告指出，自哈馬斯2007年奪取加薩地帶管治權以來，當地一直處於被以色列封鎖的狀態，到2022年經濟平均增長率只有0.4%，並估計2023年前3個季度，當地經濟收縮4.5%。

以色列軍事行動加速加薩地帶經濟衰退，當地2023年全年本地生產總值（GDP）下降24%，全年人均GDP下降26.1%。若軍事行動結束並立即重建，以2007年至2022年每年經濟平均增長率0.4%計算，加薩地帶GDP或要2092年才能恢復到2022年水平；在最樂觀的情況下，假設GDP每年增長10%，人均GDP也要到2035年才達到2006年水平。

報告提到，加薩地帶80%人口依賴國際社會援助，三分之二人口生活在貧窮線以下，戰前失業率高達45%。當地民眾也缺乏足夠的清潔水、電力及適當的污水處理系統，需要數十年時間及大量外國援助，才可恢復戰前的社會經濟狀況。衝突也導致當地85%人口流離失所，近80%勞動力處於失業狀態，逾3.7萬幢建築物遭破壞或摧毀。

外國援助逐年減少 報告最後提出，通過恢復加薩國際機場的運作、建設港口，以及令巴勒斯坦自治政府能夠開發1990年代在地中海沿岸發現的天然氣田等措施，釋放加薩地帶的經濟增長潛力，為重建當地基礎設施提供資金。

惟針對加薩地帶的外國援助逐年減少，由2008年的20億美元（約156億港元）下降至2022年的5.5億美元（約42.9億港元）。

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯周三表示，對聯合國近東救濟工程處（UNRWA）員工參與哈馬斯突襲以色列行動的指控感到震驚，他已經與資助國代表會面，聽取他們的擔憂，並且講解聯合國為解決這些問題而採取的措施。

他又形容UNRWA是加薩地帶所有人道主義救援行動的支柱，呼籲所有國家確保這個機構可以延續救援工作。本報綜合報道