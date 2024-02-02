中資企業獲解放軍中東護航

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動持續攻擊紅海船艦，導致大部分國際商船暫時繞行非洲好望角。《中國航空周刊》日前報道，海杰航運把地中海北非線加掛紅海港口，擴大廣州南沙港區的航線布局，已經申請中國海軍護航編隊護航，並在官網公開中國海軍近期的護航班期。

海杰航運是中資公司，2022年初成立，註冊地在新加坡。該公司指出，為了應對紅海局勢升級而採取多項嚴格安保措施，最大化提升船舶安全運營，確保客戶利益得到充分保障，包括申請中國海軍護航編隊護航、僱用專業海上武裝保安團隊、布局物理防禦措施，防止武裝人員登船。

公開艦隊時間表 海杰航運在官網有欄目寫明「紅海安全保障行動」，「12月船期全線安全通行，中國海軍護航，提升通航安全」。公司亦公開中國海軍118護衞艦編隊護航時間表，列出每次護航班期開始和終點的詳細時間和經緯度，以及解除護航日期和地點。

中國海軍第45批護航編隊目前在亞丁灣及索馬里一帶海域執行任務，近日針對亞丁灣形勢變化，周密制訂護航方案，精心組織護航行動；隸屬於該編隊的驅逐艦烏魯木齊號護送商船期間，派出直升機實施警戒巡邏。