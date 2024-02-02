英防相晤美3高官 或談派航母赴紅海

【本報綜合報道】紅海危機持續，英國國防大臣夏博思周三到訪美國華盛頓，會晤美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯及白宮國家安全顧問沙利文。知情人士透露，會面或討論英國派遣航空母艦到紅海，接替將回航的美國航空母艦艾森豪威爾號。

夏博思在五角大樓與奧斯汀見面時形容，也門叛軍青年運動是海盜及惡棍，對駐守約旦的3名美國士兵遇襲身亡表示哀悼，英國將與美國肩並肩確保有一條是不可逾越的線。

接替艾森豪威爾號 奧斯汀表示，美英關係比任何時候都強大，讚揚英國對烏克蘭的支持，英美致力於維護以規則為本的國際秩序。英國首相府發言人表示，夏博思與美國官員會面時討論中東局勢，以及英美更廣泛的防務合作。

英媒引述消息報道，去年10月以巴開戰後部署中東地區的艾森豪威爾號，或今年5月返回美國，或由英國皇家海軍航空母艦伊利沙伯女王號接替。伊利沙伯女王號下周日離開英格蘭樸茨茅斯海軍基地，參與代號「堅定捍衞者」的北約演習；一旦收到指令，它能夠改為前往紅海。