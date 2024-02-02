駐約旦部隊遇襲 白宮指控親伊朗武裝為黑手

【本報綜合報道】美國駐約旦部隊周日遇襲造成傷亡後，白宮周三正式指控伊朗為首「抵抗軸心」武裝勢力旗下的伊拉克伊斯蘭抵抗運動是幕後黑手，但繼續拒絕透露何時報復，有報道稱行動可能歷時數周、涉及位於數個國家的目標。伊朗革命衞隊司令薩拉米（Hossein Salami）重申不尋求戰爭，但警告準備好在受襲時回應。

報復或涉數國目標 白宮國家安全委員會發言人柯比表示，襲擊由伊拉克伊斯蘭抵抗運動策劃、提供資源、協助，它是「傘式組織」，包含多個組織，包括肯定與事件有關的真主黨旅，但不是唯一要負責的組織，強調美方將選擇作出回應的時間。被問及總統拜登是否認為在士兵陣亡後立即反擊的重要性時，他稱對方認為適當地回應很重要；又聲言當外界見到美方第一波行動時，不要以為這也是最後一擊，暗示行動分多個階段。

美國廣播公司引述美國官員報道，伊朗境外的伊朗目標可能是打擊對象，絕大部分打擊行動在敍利亞；另一美國官員稱歷時數天的行動，針對的設施涉及無人機襲擊美國部隊。美國全國廣播公司引述美國官員報道，拜登政府未最後確定報復打擊的目標，預期形式包括空襲及網絡攻擊，目標在數個國家及地點，行動或持續數周。

革命衞隊司令反擊 面對美國表明報復勢在必行，薩拉米周三表示聽到來自美國官員的威嚇言論，直言美方知道伊方不會不回應任何威脅。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚同日與政府官員開會時，指出美國應該停止發表威嚇言論，而是聚焦為地區危機達成政治解決方案。

與此同時，伊拉克官員向美國哥倫比亞廣播公司表示，部分隸屬於伊拉克伊斯蘭抵抗運動的武裝分子，撤離在伊拉克及敍利亞的基地，擔心隨時遭美國報復打擊。英國傳媒周四引述知情人士報道，伊朗革命衞隊因應以色列接二連三空襲敍利亞，已經縮減高級軍官部署當地的規模，但無意完全撤出，以維持伊朗在區內的影響力。

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