兩岸國際

也門叛軍導彈 險破最後防線 美艦狼狽化險

也門叛軍青年運動多次使用反艦巡航導彈施襲。 也門叛軍青年運動多次使用反艦巡航導彈施襲。
也門叛軍青年運動多次使用反艦巡航導彈施襲。
國際社會關注美國何時為駐約旦部隊受襲傷亡一事，向伊朗為首「抵抗軸心」勢力報復之際，美方與也門叛軍青年運動在紅海地區的衝突升級，不但首次對發射在即的防空導彈採取先發制人打擊，更有來襲反艦導彈幾乎突破神盾艦最後防線，飛至距離大約1.6公里範圍內才被摧毀，是至今最接近目標的攻擊。
負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，也門薩那時間周二晚上11時30分，青年運動從也門根據地向紅海發射一枚反艦巡航導彈，被神盾驅逐艦格雷夫利號擊落，沒有造成人員受傷或裝備受損。
格雷夫利號用方陣快炮攔截
美國傳媒周三引述美國官員報道，涉事導彈當時罕有地接近格雷夫利號，該艦需要使用方陣快炮實施攔截。報道指出，這是美國海軍與青年運動自去年10月交手以來，首次使用這款近迫防禦系統截擊來襲目標。
該報道提到，美國神盾驅逐艦以往迎戰來襲青年運動導彈時，通常實施攔截的距離是大約12.8公里以上。美國官員強調，格雷夫利號無法及早截擊來襲導彈，並非代表青年運動的攻擊變得更複雜精密。格雷夫利號所屬的阿利‧伯克級神盾驅逐艦，通常配備一個至兩個方陣快炮，它由置在白色護罩內的雷達及底部20毫米機炮組成，可以實施全自動防禦模式，自行鎖定目標並且開火，每分鐘射速高達4,500枚炮彈。
方陣快炮理論上屬於「最後防線」，負責對付突破防空導彈遠距離攔截的來襲空中目標；這意味雙方的距離非常接近，截擊的時間大幅減少，神盾驅逐艦「中彈」的機會增加。值得留意的是，美國神盾驅逐艦此前使用防空導彈迎戰，但每艘搭載的數量有限，需要定時返回港口補給這項昂貴彈藥，對付成本相對便宜的反艦導彈。
美首摧毀青年運動防空導彈
與此同時，美國中央司令部首次對青年運動反艦導彈以外的武器，發動先發制人的打擊行動，周三下午3時30分以對美國飛機構成迫在眉睫的威脅為由，摧毀一枚在也門隨時發射的防空導彈。同日晚上8時30分及晚上9時10分，美國神盾驅逐艦卡尼號先後在亞丁灣接戰，分別擊落一枚反艦彈道導彈及3架伊朗製無人機；美國官員透露，卡尼號發射具備反彈道導彈能力的標準6型導彈，截擊來襲反艦彈道導彈。
也門10無人機及控制站遇襲
雙方的衝突延續至周四，當地時間凌晨1時30分，美國中央司令部對也門一個無人機控制站及10架無人機發動打擊，宣稱它們對區內商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，行動屬於自我防衞性質，可以保護航行自由及營造更安全航行的環境。本報綜合報道
美國神盾驅逐艦格雷夫利號的方陣快炮向目標開火。美國神盾驅逐艦格雷夫利號的方陣快炮向目標開火。
美國神盾驅逐艦格雷夫利號的方陣快炮向目標開火。
伊朗製自殺式無人機在中東地區的活動非常活躍。伊朗製自殺式無人機在中東地區的活動非常活躍。
伊朗製自殺式無人機在中東地區的活動非常活躍。
美國軍方與青年運動最新交火情況美國軍方與青年運動最新交火情況
美國軍方與青年運動最新交火情況
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