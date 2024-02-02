也門叛軍導彈 險破最後防線 美艦狼狽化險

國際社會關注美國何時為駐約旦部隊受襲傷亡一事，向伊朗為首「抵抗軸心」勢力報復之際，美方與也門叛軍青年運動在紅海地區的衝突升級，不但首次對發射在即的防空導彈採取先發制人打擊，更有來襲反艦導彈幾乎突破神盾艦最後防線，飛至距離大約1.6公里範圍內才被摧毀，是至今最接近目標的攻擊。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，也門薩那時間周二晚上11時30分，青年運動從也門根據地向紅海發射一枚反艦巡航導彈，被神盾驅逐艦格雷夫利號擊落，沒有造成人員受傷或裝備受損。

格雷夫利號用方陣快炮攔截 美國傳媒周三引述美國官員報道，涉事導彈當時罕有地接近格雷夫利號，該艦需要使用方陣快炮實施攔截。報道指出，這是美國海軍與青年運動自去年10月交手以來，首次使用這款近迫防禦系統截擊來襲目標。

該報道提到，美國神盾驅逐艦以往迎戰來襲青年運動導彈時，通常實施攔截的距離是大約12.8公里以上。美國官員強調，格雷夫利號無法及早截擊來襲導彈，並非代表青年運動的攻擊變得更複雜精密。格雷夫利號所屬的阿利‧伯克級神盾驅逐艦，通常配備一個至兩個方陣快炮，它由置在白色護罩內的雷達及底部20毫米機炮組成，可以實施全自動防禦模式，自行鎖定目標並且開火，每分鐘射速高達4,500枚炮彈。

方陣快炮理論上屬於「最後防線」，負責對付突破防空導彈遠距離攔截的來襲空中目標；這意味雙方的距離非常接近，截擊的時間大幅減少，神盾驅逐艦「中彈」的機會增加。值得留意的是，美國神盾驅逐艦此前使用防空導彈迎戰，但每艘搭載的數量有限，需要定時返回港口補給這項昂貴彈藥，對付成本相對便宜的反艦導彈。

美首摧毀青年運動防空導彈 與此同時，美國中央司令部首次對青年運動反艦導彈以外的武器，發動先發制人的打擊行動，周三下午3時30分以對美國飛機構成迫在眉睫的威脅為由，摧毀一枚在也門隨時發射的防空導彈。同日晚上8時30分及晚上9時10分，美國神盾驅逐艦卡尼號先後在亞丁灣接戰，分別擊落一枚反艦彈道導彈及3架伊朗製無人機；美國官員透露，卡尼號發射具備反彈道導彈能力的標準6型導彈，截擊來襲反艦彈道導彈。

也門10無人機及控制站遇襲 雙方的衝突延續至周四，當地時間凌晨1時30分，美國中央司令部對也門一個無人機控制站及10架無人機發動打擊，宣稱它們對區內商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，行動屬於自我防衞性質，可以保護航行自由及營造更安全航行的環境。本報綜合報道

美國神盾驅逐艦格雷夫利號的方陣快炮向目標開火。 伊朗製自殺式無人機在中東地區的活動非常活躍。 美國軍方與青年運動最新交火情況