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浦東機場 春運禁絕網約車
內地網絡近日流傳一份通知，表示為確保上海浦東機場陸側交通順暢有序，特別是春運期間，根據《上海市網絡預約出租汽車經營服務管理若干規定》，嚴格禁止網約車在該機場區域攬客營運。上海市道路運輸管理局周三表示該通知屬實，內地傳媒實測部分網約車平台，已經沒法召車到浦東機場接載。（綜合報道）
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