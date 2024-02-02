兩岸國際

鐵路安檢 老幼病孕婦優先

內地一批新規本月起正式施行，涉及彩禮糾紛、鐵路安檢、住房租賃、醫療衞生、公益捐贈等方面。其中新版《鐵路旅客運輸安全檢查管理辦法》昨日實施，明確鐵路運輸企業應該為老幼病殘孕旅客提供安全檢查優先服務，允許導盲犬可以進站乘車，日常旅客安全檢查等候不超過5分鐘。（綜合報道）
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